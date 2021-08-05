UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

На сегодняшний день возвращение Донбасса на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Это должны понимать жители ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Дом".

"Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека (Путина - ред.) и люди на Донбассе должны это понимать", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе нужна политическая воля. "С нашей стороны она абсолютно есть", - отметил он.

"Все в большей части зависит от президента РФ. Мы с ним договорились о КПВВ, мы построили, открыли. Потом мы открыли все КПВВ, а с их стороны, вот в чем проблема", - уточнил Зеленский.

Напомним, в интервью Зеленский призвал жителей ОРДЛО, а также Крыма противостоять оккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбасс