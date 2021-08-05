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Сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу залежить від Путіна, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

На сьогодні повернення Донбасу на 90% залежить від президента РФ Володимира Путіна. Це повинні розуміти жителі ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу "Дом".

"Сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу і деокупації наших територій залежить від однієї людини (Путіна - ред.) І люди на Донбасі повинні це розуміти", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібна політична воля. "З нашого боку вона абсолютно є", - зазначив він.

"Все в більшій частині залежить від президента РФ. Ми з ним домовилися про КПВВ, ми побудували, відкрили. Потім ми відкрили всі КПВВ, а з їх боку, ось у чому проблема", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв'ю Зеленський закликав жителів ОРДЛО, а також Криму протистояти окупації.

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