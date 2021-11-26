Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | О чем молчит президент?

В прямом эфире 26 ноября обсудим:
• Пресс-конференция Президента: о чем не расскажет Владимир Зеленский?
• Неделя после “Вагнергейта”: протесты под Офисом Президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот украинским медиа. Что происходит во власти?
• День рождения Ермака: “За чей счет этот банкет?”
• Война с Россией – надвигающаяся угроза?
Гости студии:
Арсений Яценюк,
лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
Арсен Аваков,
министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
Дмитрий Разумков,
народный депутат, внефракционный,
председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021);
Игорь Смешко,
глава СБУ (2003–2005),
глава партии “Сила и Честь”;
Ирина Геращенко,
сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;
Андрей Илларионов,
старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США),
советник президента России по экономике (2000–2005);
Святослав Пискун,
генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);
Сергей Кривонос,
первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016–2019),
генерал Вооруженных Сил Украины.
Обсудим актуальные темы с гостями в “Свободе слова Савика Шустера” в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале “Украина” или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Они говорят, а решает народ.