Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Про що мовчить президент?

Наживо 26 листопада обговоримо:
• Пресконференція Президента: про що не розкаже Володимир Зеленський?
• Тиждень після “Вагнергейту”: протести під Офісом Президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот українським медіа. Що відбувається у владі?
• День народження Єрмака: “За чей счет этот банкет?”
• Війна з Росією – загроза, що насувається?
Гості студії:
Арсеній Яценюк,
лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
Арсен Аваков,
міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
Дмитро Разумков,
народний депутат, позафракційний,
голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);
Ігор Смешко,
голова СБУ (2003–2005),
голова партії “Сила і Честь”;
Ірина Геращенко,
співголова фракції “Європейська Солідарність”;
Андрій Ілларіонов,
старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США),
радник президента Росії з економіки (2000–2005);
Святослав Піскун,
генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);
Сергій Кривонос,
перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019),
генерал Збройних сил України.
Обговоримо актуальні теми з гостями у “Свободі слова Савіка Шустера” цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Вони говорять, а вирішує народ.