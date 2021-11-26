Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | О чем молчит президент?

В прямом эфире 26 ноября обсудим:

• Пресс-конференция Президента: о чем не расскажет Владимир Зеленский?

• Неделя после “Вагнергейта”: протесты под Офисом Президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот украинским медиа. Что происходит во власти?

• День рождения Ермака: “За чей счет этот банкет?”

• Война с Россией – надвигающаяся угроза?

Гости студии:

Арсений Яценюк,

лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

Арсен Аваков,

министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Дмитрий Разумков,

народный депутат, внефракционный,

председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021);

Игорь Смешко,

глава СБУ (2003–2005),

глава партии “Сила и Честь”;

Ирина Геращенко,

сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;

Андрей Илларионов,

старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США),

советник президента России по экономике (2000–2005);

Святослав Пискун,

генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);

Сергей Кривонос,

первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016–2019),

генерал Вооруженных Сил Украины.

Обсудим актуальные темы с гостями в “Свободе слова Савика Шустера” в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале “Украина” или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.