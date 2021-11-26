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Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Про що мовчить президент?

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П'ятниця 26 листопада 2021 12:31

Наживо 26 листопада обговоримо:

• Пресконференція Президента: про що не розкаже Володимир Зеленський?

• Тиждень після “Вагнергейту”: протести під Офісом Президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот українським медіа. Що відбувається у владі?

• День народження Єрмака: “За чей счет этот банкет?”

• Війна з Росією – загроза, що насувається?

Гості студії:

Арсеній Яценюк,
лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

Арсен Аваков,

міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

Дмитро Разумков,

народний депутат, позафракційний,

голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);

Ігор Смешко,

голова СБУ (2003–2005),

голова партії “Сила і Честь”;

Ірина Геращенко,

співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Андрій Ілларіонов,

старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США),

радник президента Росії з економіки (2000–2005);

Святослав Піскун,

генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);

Сергій Кривонос,

перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019),

генерал Збройних сил України.

Обговоримо актуальні теми з гостями у “Свободі слова Савіка Шустера” цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.

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