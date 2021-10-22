Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Игра в вакцинацию
В прямом эфире 22 октября обсудим:
• «Пришло время!»: послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру обсудят, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.
• Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?
• Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?
• И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?
Как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. Почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?
Поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине;
Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине;
Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине;
Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины;
Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга народа»,
глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;
Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра «Рамат Авив», был ответственный за отделение Covid медицинского центра «Голден Кээр» в Израиле;
Екатерина Ножевникова,волонтер, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров»;
Сергей Шефир,первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;
Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа»;
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента;
Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, «Слуга народа»;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «Гордон»;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua»;
Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины.
Они говорят, а решает народ.