Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Гра у вакцинацію

У прямому ефірі 22 жовтня обговоримо:

«Настав час!»: посли США, Британії та ЄС в ексклюзивному інтерв’ю Савіку Шустеру розкажуть, що необхідно зробити, аби українські суди стали справедливими.

Чому українці не хочуть вакцинуватися та масово підробляють СOVID-паспорти?

Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні?

І чи є Володимир Зеленський гарантом свободи слова в Україні?

Як Крістіна Квін, Матті Маасікас і Мелінда Сіммонс офіційно нагадали Зеленському про боротьбу з корупцією в судах і просування реформи судової системи. Чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії? Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів? І чи адекватна реакція Президента на заяву журналістів-телевізійників про утиск свободи слова?

Поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п’ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.

Гості студії:

Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні;

Матті Маасікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні;

Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні;

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України;

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу»,

голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я;

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів»;

Катерина Ножевнікова, волонтер, керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів»;

Сергій Шефір, перший помічник Президента України;

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу»;

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента;

Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, «Слуга народу»;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;

Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання «Страна.ua»;

Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України.

Вони говорять, а вирішує народ