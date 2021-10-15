Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Зима близко
В прямом эфире 15 октября обсудим:
- Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!
- Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?
- Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?
- Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?
Как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на свободу? Почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах украинцев этой зимой? Статья Медведева: почему сейчас и как она изменит отношения "Украина-Россия"? Против кого направлены новые санкции СНБО и окажутся ли они эффективны?
Поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Евгений Мураев, лидер партии «Наши»;
Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);
Мария Мезенцева, народный депутат, "Слуга народа", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;
Леся Забуранная, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета;
Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;
Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
Юпмй Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Андей Илларионов, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США),советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);
Нико Капшидзе, врач Михаила Саакашвили.
Они говорят, а решает народ