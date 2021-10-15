Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Зима близько

У прямому ефірі 15 жовтня обговоримо:

• Михеїл Саакашвілі за гратами, грузини на вулиці: пряме включення лікаря Саакашвілі про стан здоров'я політика!

• Стаття Медведєва про керівництво України: чому зараз?

• Нові санкції РНБО: проти кого цього разу?

• Рекордно дорогий газ: чи не замерзнемо ми цієї зими?

Як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю? Чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках українців цієї зими? Стаття Медведєва: чому зараз та як вона змінить відносини "Україна-Росія"? Проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними?

Поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п’ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Євгеній Мураєв, лідер партії "Наші";

Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014 – квітень 2021);

Марія Мезенцева, народний депутат, "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

Леся Забуранна, народний депутат, "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

Давид Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США),радник президента Росії з економіки (2000-2005);

Ніко Кіпшидзе, лікар Міхеїла Саакашвілі.

Вони говорять, а вирішує народ