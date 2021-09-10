Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Путин + Лукашенко = 2295 + 1084

В прямом эфире 10 сентября обсудим:
О позиции Украины поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online.
Гости студии:
Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Украины
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
Михеил Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ
Президент Грузии (2004 - 2013)
Давид Арахамия
Глава фракции партии “Слуга народа”
Сергей Соболев
Заместитель Главы фракции партии "Батькивщина"
Ирина Геращенко
Сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”
Ирина Верещук
Народный депутат, “Слуга народа”
Член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Евгений Шевченко
Народный депутат, внефракционный
Павел Латушко
Министр культуры Беларуси (2009–2012)
Член президиума координационного совета Беларуси
Татьяна Хомич
Сестра белорусского оппозиционера Марии Колесниковой
Они говорят, а решает народ.