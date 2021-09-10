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Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Путін + Лукашенко = 2295 + 1084

 

10 вересня наживо обговоримо:

  • Ексклюзивне включення генпрокурора України Венедиктової зі Страсбурга! Розгляд справи збитого рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній"
  • Чи буде Україна переслідувати військових злочинців по всьому світу? Реакції на матеріал CNN про операцію по «вагнеровцям»
  • Чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка?
  • Великомасштабні військові навчання російських військ в Білорусі - загроза трансатлантичній безпеці?

Про позицію України поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online.

Гості студії:

Ірина Венедиктова

Генеральний прокурор України

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України

Міхеіл Саакашвілі

Голова Виконавчого комітету реформ

Президент Грузії (2004-2013)

Давид Арахамія

Голова фракції партії "Слуга народу"

Сергій Соболєв

Заступник Голови фракції партії "Батьківщина"

Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність"

Ірина Верещук

Народний депутат, "Слуга народу"

Член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Євген Шевченко

Народний депутат, позафракційний

Павло Латушко

Міністр культури Білорусі (2009-2012)

Член президії координаційної ради Білорусі

Тетяна Хомич

Сестра білоруського опозиціонера Марії Колесникової

Вони кажуть, а вирішує народ.

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