Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Путін + Лукашенко = 2295 + 1084

10 вересня наживо обговоримо:
Про позицію України поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online.
Гості студії:
Ірина Венедиктова
Генеральний прокурор України
Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України
Міхеіл Саакашвілі
Голова Виконавчого комітету реформ
Президент Грузії (2004-2013)
Давид Арахамія
Голова фракції партії "Слуга народу"
Сергій Соболєв
Заступник Голови фракції партії "Батьківщина"
Ірина Геращенко
Співголова фракції "Європейська Солідарність"
Ірина Верещук
Народний депутат, "Слуга народу"
Член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Євген Шевченко
Народний депутат, позафракційний
Павло Латушко
Міністр культури Білорусі (2009-2012)
Член президії координаційної ради Білорусі
Тетяна Хомич
Сестра білоруського опозиціонера Марії Колесникової
Вони кажуть, а вирішує народ.