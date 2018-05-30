SEF 2018 Kyiv представит тренды, меняющие мир и определит лучшие проекты 2018 в сфере устойчивой энергетики

16-19 октября 2018 в Киеве состоится одно из крупнейших в Восточной Европе бизнес-событий, которое посвящено новейшим технологиям в сфере энергетики - 10-й Международный Форум и Выставка Устойчивой Энергетики SEF 2018 KYIV.

В этом году SEF 2018 KYIV продлится 4 дня - на 1 день больше, чем в 2017, ведь активное развитие технологий в сфере энергетики и благоприятные инвестиционные условия для реализации "зеленых" проектов в Украине создают новые возможности для девелоперов, производителей, поставщиков, сервисных компаний и банков во всех сегментах рынка.

В частности, 16 октября в отеле Hilton (бул. Т. Шевченко, 30) состоится ключевое B2B событие - Форум SEF 2018 KYIV. Он соберет больше 500 участников из более 30 стран, уровень которых традиционно представлен собственниками и топ-менеджерами компаний - крупнейших игроков рынка, а также авторитетными международными экспертами и руководителями отраслевых государственных ведомств и компаний.

Известные спикеры представят последние тренды и технологии, которые меняют глобальный энергетический ландшафт и влияют на локальные рынки и проекты. Участники Форума SEF 2018 KYIV смогут получить ответы на актуальные финансовые, юридические и технические вопросы об особенностях строительства объектов устойчивой энергетики, а также энергообеспечения различных производственных и коммерческих объектов.

Деловая программа, 16 октября, будет состоять из трех бизнес-конференций: "SEF Солнечная энергетика", "Тотальная энергоэффективность 1.0: Инновационное строительство и энергопотребление", "SEF Legal and Investments: Инвестиции и правовые аспекты развития проектов устойчивой энергетики".

Также в первый день события SEF 2018 KYIV традиционно состоится церемония награждения лучших проектов SEF AWARDS 2018 на ежегодном конкурсе проектов в сфере устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы.

17-19 октября в выставочном центре АККО International (просп. Победы, 40-Б) пройдет Выставка SEF 2018 KYIV, на которой более 100 экспонентов представят оборудование, технологические решения и сервисы для индустрии солнечной энергетики, ветроэнергетики, биоэнергетики, энергоэффективности, а также объектов энергетической инфраструктуры.

Традиционно экспозицию SEF KYIV дополнит линейка мощных B2B и B2C событий, посвященных актуальным вопросам "зеленой" энергетики и энергоэффективности. В частности, 17 октября состоятся 2 конференции: "SEF: Ветроэнергетика" и "Энергоэффективные решения для частных домов и квартир".

18 октября состоится конференция "Возобновляемая энергетика для домохозяйств" и первый в Украине сертификационный тренинг для инсталляторов объектов солнечной энергетики.

Деловая программа Выставки будет включать блок B2B встреч, который участники рынка традиционно называют платформой для эффективных переговоров и заключения контрактов.

Организатор SEF 2018 KYIV - Центр инновационного бизнеса (IB Centre), который более 10 лет является продюсером крупнейших в регионе событий в сфере устойчивой энергетики и высоких технологий.

Станьте участником SEF 2018 KYIV и присоединяйтесь к комьюнити всемирно известных экспертов, участников международного рынка устойчивой энергетики, поставщиков современных технологических решений в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, компаний и личностей, которые своей деятельностью и достижениями активно меняют энергетический ландшафт Восточной Европы.

Проекты в сфере новых энергетических технологий начинаются здесь!

Зарегистрироваться на SEF-2018 KYIV вы можете на официальном сайте события: sefkyiv.com, позвонив или написав mail в Организационный комитет:

тел: +38 044 383 03 56

email: inna.nemova@ibcentre.org