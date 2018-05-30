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SEF 2018 Kyiv представить тренди, що змінюють світ та визначить найкращі проекти 2018 р. у сфері сталої енергетики

НовиниНовости компаний    30.05.2018 - 23:28

16-19 жовтня 2018 р. у Києві відбудеться одна з найбільших у Східній Європі бізнес-подій, присвячена новітнім технологіям у сфері енергетики - 10-й Міжнародний Форум і Виставка Сталої Енергетики SEF 2018 KYIV.

Цього року SEF 2018 KYIV триватиме 4 дні - на 1 день більше, ніж у 2017 р., адже активний розвиток технологій у сфері енергетики та сприятливі інвестиційні умови для реалізації “зелених” проектів в Україні створюють нові можливості для девелоперів, виробників, постачальників, сервісних компаній та банків у всіх сегментах ринку.

Зокрема, 16 жовтня у готелі Hilton (бул. Т. Шевченка, 30) відбудеться ключова B2B подія - Форум SEF 2018 KYIV, який збере понад 500 учасників з більш ніж 30 країн, рівень яких традиційно представлено власниками та топ-менеджерами компаній - найбільших гравців ринку, а також авторитетними міжнародними експертами та керівниками галузевих державних відомств та компаній.

Видатні спікери представлять останні тренди та технології, які змінять глобальний енергетичний ландшафт та вплинуть на локальні ринки та проекти. Учасники Форуму SEF 2018 KYIV зможуть отримати відповіді на актуальні фінансові, юридичні та технічні питання щодо особливостей будівництва об'єктів сталої енергетики, а також енергозабезпечення різних виробничих та комерційних об'єктів.

Ділова програма 16 жовтня буде складатись з трьох бізнес-конференцій: "SEF: Сонячна енергетика", "Тотальна енергоефективність 1.0: Інноваційне будівництво та енергоспоживання", “SEF Legal and Investments: Інвестиції та правові аспекти розвитку проектів сталої енергетики".

Також у перший день події SEF 2018 KYIV традиційно відбудеться церемонія нагородження найкращих проектів SEF AWARDS 2018 на щорічному конкурсі проектів у сфері сталої енергетики Центральної та Східної Європи.

17-19 жовтня у виставковому центрі АККО International (просп. Перемоги, 40-Б) проходитиме Виставка SEF 2018 KYIV, на якій понад 100 експонентів представлять обладнання, технологічні рішення та сервіси для індустрії сонячної енергетики, вітроенергетики, біоенергетики, енергоефективності, а також об'єктів енергетичної інфраструктури.

Традиційно експозицію SEF KYIV доповнить лінійка потужних B2B та B2C подій, присвячених найактуальнішим питанням "зеленої" енергетики та енергоефективності. Зокрема, 17 жовтня відбудуться 2 конференції: "SEF: Вітроенергетика" та "Енергоефективні рішення для приватних будинків та квартир".

18 жовтня відбудеться конференція "Відновлювана енергетика для домогосподарств" та перший в Україні сертифікований тренінг для інсталяторів об'єктів сонячної енергетики.

Ділова програма Виставки також включатиме блок B2B зустрічей, який учасники ринку традиційно називають платформою для ефективних переговорів та укладання контрактів.

Організатор SEF 2018 KYIV – Центр інноваційного бізнесу (IB Centre), який понад 10 років є продюсером найбільших в регіоні подій у сфері сталої енергетики та високих технологій.

Станьте учасником SEF 2018 KYIV та приєднуйтесь до ком’юніті всесвітньо відомих експертів, учасників міжнародного ринку сталої енергетики, постачальників сучасних технологічних рішень в галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики, компаній та особистостей, які своєю діяльністю і досягненнями активно змінюють енергетичний ландшафт Східної Європи.

Проекти у сфері нових енергетичних технологій починаються тут!

Зареєструватись на SEF-2018 KYIV ви можете на офіційному сайті події: sefkyiv.com , зателефонувавши чи написавши mail до Організаційного комітету:

тел: +38 044 383 03 56

email: inna.nemova@ibcentre.org

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