Сьомий пакет санкцій ЄС повинен ввести повне ембарго на нафту і газ з Росії, - посол

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу повинен включати повне ембарго на енергоносії з Російської Федерації. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

"Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього потрібно вирішити ряд технічних питань. Ми говоримо і про газ", - зазначив Ченцов.

За його словами, до відмови ЄС від російського газу ще дуже далеко, але першим кроком у цьому напрямку може стати пошук альтернативних шляхів його постачання в ЄС. Також посол заявив, що в сьомому пакеті санкцій варто посилити тиск на фінансовий сектор РФ і ввести ряд заходів щодо блокування російського торгового і військового флотів.