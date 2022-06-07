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Сьомий пакет санкцій ЄС повинен ввести повне ембарго на нафту і газ з Росії, - посол

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 02:29
Сьомий пакет санкцій ЄС повинен ввести повне ембарго на нафту і газ з Росії, - посол Прапор ЄС (Фото: gettzimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу повинен включати повне ембарго на енергоносії з Російської Федерації. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього потрібно вирішити ряд технічних питань. Ми говоримо і про газ", - зазначив Ченцов.

За його словами, до відмови ЄС від російського газу ще дуже далеко, але першим кроком у цьому напрямку може стати пошук альтернативних шляхів його постачання в ЄС. Також посол заявив, що в сьомому пакеті санкцій варто посилити тиск на фінансовий сектор РФ і ввести ряд заходів щодо блокування російського торгового і військового флотів.

Нагадаємо, раніше в офісі президента розповіли, які обмеження можуть бути в сьомому пакеті санкцій проти РФ.

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