В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы ограничения коснулись всех российских банков, - Ермак

"В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы эти ограничения коснулись всех российских банков, включая Газпромбанк", - отметил он.

Ермак напомнил о сообщении Bloomberg, согласно которому крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России.

По его словам, наши союзники из США и G7 ведут работу над ужесточением санкций против РФ, говорят в Госдепе.

"Работа продолжается, мы в диалоге с союзниками, группа Макфола-Ермака разработала собственные санкционные предложения. Будем добиваться максимального давления на Россию", - добавил Ермак.