В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы ограничения коснулись всех российских банков, - Ермак

Сегодня вступают в силу санкции против трех крупных российских банков - Сбербанка, Россельхозбанку и Московского кредитного банка. Они отключают от системы SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы эти ограничения коснулись всех российских банков, включая Газпромбанк", - отметил он.
Ермак напомнил о сообщении Bloomberg, согласно которому крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России.
По его словам, наши союзники из США и G7 ведут работу над ужесточением санкций против РФ, говорят в Госдепе.
"Работа продолжается, мы в диалоге с союзниками, группа Макфола-Ермака разработала собственные санкционные предложения. Будем добиваться максимального давления на Россию", - добавил Ермак.
Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. ЕС отключил от SWIFT еще три российские банка: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк".
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