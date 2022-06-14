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У сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб обмеження торкнулися всіх російських банків, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні набувають чинності санкції проти трьох великих російських банків - Сбєрбанку, Россельхозбанку та Московського кредитного банку. Вони відключають від системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"В сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб ці обмеження торкнулися всіх російських банків, включно з Газпромбанком", - зазначив він.

Єрмак нагадав про повідомлення Bloomberg, згідно з яким найбільші світові банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань Росії.

За його словами, наші союзники з США та G7 ведуть роботу над посиленням санкцій проти РФ, кажуть у Держдепі.

"Робота продовжується, ми у діалозі з союзниками, група Макфола-Єрмака розробила власні санкційні пропозиції. Будемо добиватися максимального тиску на Росію", - додав Єрмак.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: "Сбербанк", "Московський кредитний банк", "Россельхозбанк".

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