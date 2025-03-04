ua en ru
Вт, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили: характеристики та ціни

Вівторок 04 березня 2025 12:40
UA EN RU
Седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили: характеристики та ціни Фото: седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Седан Opel Insignia зняли з виробництва ще у 2022 році, причому обіцяний спадкоємець у кросоверному форматі так і не з'явився. Натомість китайський седан Buick Regal, що став у 2017 році різновидом європейської Insignia, досі випускається, і пережив велике оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт Sotheby's.

Так, передня частина авто багато в чому повторює модель зразка 2020 року, коли грати радіатора ще були компактними, а головною відмінністю став бампер з іншими повітрозабірниками. На кормі з'явився інший бампер зі справжніми патрубками випускної системи. Ще одна прикмета нової версії GS – спойлер на кришці багажника, пофарбований у чорний колір. Крім того, темний декор з'явився по всьому кузову.

Седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили: характеристики та ціни

У салоні перед водієм, як і раніше, восьмидюймова панель приладів з аналоговими шкалами з боків, а центральна консоль має акуратно вписаний восьмидюймовий дисплей медіасистеми. За керування трансмісією відповідає набір клавіш на центральному тунелі.

Седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили: характеристики та ціни

Якщо до 2023 року Regal GS мав драйверські налаштування шасі і посилені гальма Brembo, то тепер нічого цього немає. Відроджена GS-версія повністю повторює базовий Regal. Їй навіть доступний базовий турбомотор на 1,5 літра (169 к.с., 250 Нм) поряд із 2,0-літровим двигуном (237 к.с., 350 Нм). Всі машини мають класичний дев'ятиступінчастий "автомат". Buick Regal GS повернеться на китайський ринок у другому кварталі. Базовий Regal зараз там коштує 22-24 тисячі доларів.

Седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили: характеристики та ціни

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Opel Автомобільний ринок
NEWS
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України