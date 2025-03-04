Седан Opel Insignia под американским брендом существенно обновили: характеристики и цены

Седан Opel Insignia сняли с производства еще в 2022 году, причем обещанный наследник в кроссоверном формате так и не появился. Зато китайский седан Buick Regal, ставший в 2017 году разновидностью европейской Insignia, до сих пор выпускается, и пережил большое обновление.

Так, передняя часть авто во многом повторяет модель образца 2020 года, когда решетка радиатора еще была компактной, а главным отличием стал бампер с другими воздухозаборниками. На корме появился другой бампер с настоящими патрубками выпускной системы. Еще одна примета новой версии GS - спойлер на крышке багажника, окрашенный в черный цвет. Кроме того, темный декор появился по всему кузову.

В салоне перед водителем по-прежнему восьмидюймовая панель приборов с аналоговыми шкалами по бокам, а центральная консоль имеет аккуратно вписанный восьмидюймовый дисплей медиасистемы. За управление трансмиссией отвечает набор клавиш на центральном тоннеле.

Если до 2023 года Regal GS имел драйверские настройки шасси и усиленные тормоза Brembo, то теперь ничего этого нет. Возрождённая GS-версия полностью повторяет базовый Regal. Ей даже доступен базовый турбомотор на 1,5 литра (169 л.с., 250 Нм) наряду с 2,0-литровым двигателем (237 л.с., 350 Нм). Все машины имеют классический девятиступенчатый "автомат". Buick Regal GS вернется на китайский рынок во втором квартале. Базовый Regal сейчас там стоит 22-24 тысячи долларов.