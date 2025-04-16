Седан Audi A6 показали офіційно: розкриті ціни та храктеристики

Завдяки спадаючому даху седан вийшов більш обтічний, ніж універсал: коефіцієнт Cd – 0,23 проти 0,25. Тобто це аеродинамічно найбільш ефективна паливна модель в історії Audi. Порівняно з попереднім поколінням седан став на 60 мм довшим (4999 мм), але ширина тепер на 6 мм менша (1880 мм). Колісна база зі зміною покоління практично не змінилася: 2927 мм замість 2924 мм.

На передній панелі штатно встановлені два екрани в єдиному вигнутому корпусі. За доплату запропоновано третій екран діагоналлю 10,9 дюйми перед пасажиром. Опціонально передбачені проекція на лобове скло, чотиризонний клімат-контроль, а також аудіосистема Bang & Olufsen з об'ємним звучанням.

Базові седани Audi оснащують бензиновою турбочетвіркою 2.0 TFSI (204 к.с., 340 Нм), простим 12-вольтовим стартер-генератором і переднім приводом. Машини з турбодизелем 2.0 TDI (204 к.с., 400 Нм) та з бензиновим турбомотором V6 3.0 TFSI (367 к.с., 550 Нм) отримали гібридну систему MHEV Plus.

Вона включає 48-вольтовий стартер-генератор з ремінним приводом та окремий тяговий електромотор (24 к.с., 230 Нм). Він живиться від літій-залізо-фосфатної батареї ємністю 1,7 кВт*год, яка розташована в багажнику. Всі три версії мають семиступінчастий "робот" S tronic з двома зчепленнями.

Седани Audi A6 випускатимуть у Німеччині на заводі в Неккарсульмі, тобто на одному конвеєрі з універсалами. Вже відомі ціни – від 55 500 євро в Німеччині. Перші серійні машини прибудуть до покупців у середині літа.