Седан Audi A6 показали официально: раскрыты цены и храктеристики

Благодаря ниспадающей крыше седан получился более обтекаемым, чем универсал: коэффициент Cd - 0,23 против 0,25. То есть это аэродинамически самая эффективная топливная модель в истории Audi. По сравнению с предыдущим поколением седан стал на 60 мм длиннее (4999 мм), но ширина теперь на 6 мм меньше (1880 мм). Колесная база со сменой поколения практически не изменилась: 2927 мм вместо 2924 мм.

На передней панели штатно установлены два экрана в едином изогнутом корпусе. За доплату предложен третий экран диагональю 10,9 дюйма перед пассажиром. Опционально предусмотрены проекция на лобовое стекло, четырехзонный климат-контроль, а также аудиосистема Bang & Olufsen с объемным звучанием.

Базовые седаны Audi оснащают бензиновой турбочетверкой 2.0 TFSI (204 л.с., 340 Нм), простым 12-вольтовым стартер-генератором и передним приводом. Машины с турбодизелем 2.0 TDI (204 л.с., 400 Нм) и с бензиновым турбомотором V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм) получили гибридную систему MHEV Plus.

Она включает 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и отдельный тяговый электромотор (24 л.с., 230 Нм). Он питается от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 1,7 кВт*ч, которая расположена в багажнике. Все три версии имеют семиступенчатый "робот" S tronic с двумя сцеплениями.

Седаны Audi A6 будут выпускать в Германии на заводе в Неккарсульме, то есть на одном конвейере с универсалами. Уже известны цены - от 55 500 евро в Германии. Первые серийные машины прибудут к покупателям в середине лета.