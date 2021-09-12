СДПГ увеличила отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

За две недели до национальных выборов, опрос INSA для Bild am Sonntag дает СДПГ 26%, что на один пункт выше, чем неделю назад, и является самым высоким рейтингом с июня 2017 года.

Рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) не изменился и составил 20%, а "зеленые" упали на 1 пункт до 15%.

Консерваторам не хватает силы Меркель, которая после четырех побед на выборах и 16 лет руководства крупнейшей экономикой Европы больше не баллотируется. За последние три месяца ХДС потерял по большинству опросов 8-9 процентных пунктов.

Согласно опросам, представитель СДПГ Олаф Шольц выиграл первые теледебаты две недели назад, и до сих пор остается самым популярным из кандидатов на пост канцлера.

Большинство экспертов считают, что трехсторонняя коалиция является наиболее вероятным исходом выборов - сценарий, на согласование которого может уйти несколько месяцев, в течение которых Меркель остается канцлером.