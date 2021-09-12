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СДПГ увеличила отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

Автор: Александр Белоус

Немецкие социал-демократы (СДПГ) значительно опережают консервативный блок Армина Лашета. Опрос проведен в преддверии теледебатов в воскресенье между тремя основными кандидатами на место Ангелы Меркель на посту канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

За две недели до национальных выборов, опрос INSA для Bild am Sonntag дает СДПГ 26%, что на один пункт выше, чем неделю назад, и является самым высоким рейтингом с июня 2017 года.

Рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) не изменился и составил 20%, а "зеленые" упали на 1 пункт до 15%.

Консерваторам не хватает силы Меркель, которая после четырех побед на выборах и 16 лет руководства крупнейшей экономикой Европы больше не баллотируется. За последние три месяца ХДС потерял по большинству опросов 8-9 процентных пунктов.

Согласно опросам, представитель СДПГ Олаф Шольц выиграл первые теледебаты две недели назад, и до сих пор остается самым популярным из кандидатов на пост канцлера.

Большинство экспертов считают, что трехсторонняя коалиция является наиболее вероятным исходом выборов - сценарий, на согласование которого может уйти несколько месяцев, в течение которых Меркель остается канцлером.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последней речью в Бундестаге перед парламентскими выборами. В ней она провела кампанию за федеральное правительство во главе с Христианско-демократическим союзом (ХДС), а также предостерегла от формирования левой коалиции.

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