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СДПН збільшила відрив від блоку Меркель перед виборами в Німеччині

Автор: Олександр Білоус

Німецькі соціал-демократи (СДПН) значно випереджають консервативний блок Арміна Лашета. Опитування проведено напередодні теледебатів у неділю між трьома основними кандидатами на місце Ангели Меркель на посаді канцлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За два тижні до національних виборів, опитування INSA для Bild am Sonntag дає СДПН 26%, що на один пункт вище, ніж тиждень тому, і є найвищим рейтингом з Червня 2017 року.

Рейтинг Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не змінився і склав 20%, а "зелені" впали на 1 пункт до 15%.

Консерваторам не вистачає сили Меркель, яка після чотирьох перемог на виборах і 16 років керівництва найбільшою економікою Європи більше не балотується. За останні три місяці ХДС втратив за більшістю опитувань 8-9 процентних пунктів.

Згідно з опитуваннями, представник СДПН Олаф Шольц виграв перші теледебати два тижні тому, і досі залишається найпопулярнішим з кандидатів на пост канцлера.

Більшість експертів вважають, що тристороння коаліція є найбільш вірогідним результатом виборів - сценарій, на узгодження якого може піти кілька місяців, протягом яких Меркель залишається канцлером.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з останньою промовою в Бундестазі перед парламентськими виборами. У ній вона провела кампанію за федеральний уряд на чолі з Християнсько-демократичним союзом (ХДС), а також застерегла від формування лівої коаліції.

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