СДПН збільшила відрив від блоку Меркель перед виборами в Німеччині

За два тижні до національних виборів, опитування INSA для Bild am Sonntag дає СДПН 26%, що на один пункт вище, ніж тиждень тому, і є найвищим рейтингом з Червня 2017 року.

Рейтинг Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не змінився і склав 20%, а "зелені" впали на 1 пункт до 15%.

Консерваторам не вистачає сили Меркель, яка після чотирьох перемог на виборах і 16 років керівництва найбільшою економікою Європи більше не балотується. За останні три місяці ХДС втратив за більшістю опитувань 8-9 процентних пунктів.

Згідно з опитуваннями, представник СДПН Олаф Шольц виграв перші теледебати два тижні тому, і досі залишається найпопулярнішим з кандидатів на пост канцлера.

Більшість експертів вважають, що тристороння коаліція є найбільш вірогідним результатом виборів - сценарій, на узгодження якого може піти кілька місяців, протягом яких Меркель залишається канцлером.