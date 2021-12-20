Сделка о переходе защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон" завершена, - Mirror

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror .

"Эвертон" официально договорился о сделке за 17 миллионов фунтов стерлингов за украинского левого защитника Виталия Миколенко", - говорится в сообщении издания.

Позднее информацию в эфире Everton Talks Nsno подтвердил журналист Фабрицио Романо. По его словам, сделка о переходе украинского защитника в британский клуб состоялась. В ближайшее время об этом объявят официально.

Виталию Миколенко 22 года. В киевском "Динамо" выступает на позиции левого защитника. В 19-летнем возрасте дебютировал в сборной Украины. 1 июня 2021 года был включен главным тренером Андреем Шевченко в официальную заявку национальной команды для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.