Сделайте чудо: Цитрус открыл магазин самых важных подарков для онкобольных детей
День Святого Николая и новогодние праздники дети ждут больше всего из-за возможности получить желанные подарки и сладости. Кто-то мечтает о новом планшете или смартфоне, а кто-то мечтает о домашнем любимце. Но есть и такие дети, которые мечтают совсем о другом. К примеру, – чтобы провести праздники не в больнице, а дома с семьей. Рак ведь не знает выходных, или праздников, как День святого Николая или Рождество.
Сотни онкобольных детей по всей стране вынуждены встречать новогодние праздники в больницах, ведь борьба с раком – это ежедневное противостояние болезни. И для таких детей очень нужны другие вещи, из которых:
- Безопасные капельницы
- Поддержка организма во время лечения
- Запас питательных веществ
- Средства для безопасного введения химиопрепаратов
И это не полный список того, что может помочь ребенку забыть о болезни, по крайней мере на праздники.
Сделайте подарок онкобольным детям и Цитрус подарит 300 бонусных гривен на ваш бонусный счет
Поэтому Цитрус, вместе с Благотворительным фондом "Таблеточки", создали виртуальный "Магазин подарков на здоровье", где можно сделать по-настоящему важный подарок онкобольным детям и приблизить их к выздоровлению.
Цель такого шопа – подарить дополнительные силы для лечения, запас уверенности или спокойные ночи для мам в больницах.
В свою очередь, 15 января Цитрус подарит промокод на 300 гривен для будущих покупок за каждый благотворительный взнос для того, чтобы мотивировать сознательных и небезразличных людей на помощь онкобольным детям!
Попробуйте себя в роли волшебника и подарите детям чудо к праздникам! Помочь онкобольным детям подарком можно всего в несколько щелчков.
Для кого-то это стоимость двух чашек кофе, а для детей – важный шаг к выздоровлению.
Відрізнятись дозволено!