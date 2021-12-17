Зробіть диво: Цитрус відкрив крамницю найважливіших подарунків для онкохворих дітей

День Святого Миколая і новорічні свята діти чекають найбільше через можливість отримати бажані подарунки і солодощі. Хтось мріє про новий планшет, чи смартфон, а хтось мріє про домашнього улюбленця. Але є й такі діти, що мріють зовсім про інше. Наприклад, щоб провести свята не в лікарні, а вдома з сім’єю. Адже Рак не знає вихідних, чи свят, як День святого Миколая чи Різдво.

Сотні онкохворих дітей по всій країні вимушені зустрічати новорічні свята у лікарнях, адже боротьба з раком – це щоденне протистояння хворобі. І для таких дітей дуже потрібні інші речі, з яких:

Безпечні крапельниці

Підтримка організму під час лікування

Запас поживних речовин

Засоби для безпечного введення хіміопрепаратів

І це не повний перелік того, що може допомогти дитині забути про хворобу принаймні на свята.

Зробіть подарунок онкохворим дітям і Цитрус подарує 300 бонусних гривень на ваш бонусний рахунок

Тому Цитрус, спільно з Благодійним фондом “Таблеточки”, створили віртуальну “Крамницю дарунків на здоров’я”, де можна зробити по-справжньому важливий подарунок онкохворим дітям і наблизити їх до одужання.

Ціль такого шопу – подарувати додаткові сили для лікування, запас впевненості чи спокійні ночі для мам у лікарнях.

В свою чергу, 15 січня Цитрус подарує промокод на 300 гривень для майбутніх покупок за кожен благодійний внесок для того, щоб мотивувати свідомих і небайдужих людей на допомогу онкохворим дітям!

Спробуйте себе у ролі чарівника і подаруйте дітям диво до свят! Допомогти онкохворим дітям подарунком можна всього у кілька кліків. Для когось це вартість двох чашок кави, а для дітей – важливий крок до одужання.

Відрізнятись дозволено!