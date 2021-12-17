ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зробіть диво: Цитрус відкрив крамницю найважливіших подарунків для онкохворих дітей

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 17:15

День Святого Миколая і новорічні свята діти чекають найбільше через можливість отримати бажані подарунки і солодощі. Хтось мріє про новий планшет, чи смартфон, а хтось мріє про домашнього улюбленця. Але є й такі діти, що мріють зовсім про інше. Наприклад, щоб провести свята не в лікарні, а вдома з сім’єю. Адже Рак не знає вихідних, чи свят, як День святого Миколая чи Різдво.

Сотні онкохворих дітей по всій країні вимушені зустрічати новорічні свята у лікарнях, адже боротьба з раком – це щоденне протистояння хворобі. І для таких дітей дуже потрібні інші речі, з яких:

  • Безпечні крапельниці
  • Підтримка організму під час лікування
  • Запас поживних речовин
  • Засоби для безпечного введення хіміопрепаратів

І це не повний перелік того, що може допомогти дитині забути про хворобу принаймні на свята.

Зробіть диво: Цитрус відкрив крамницю найважливіших подарунків для онкохворих дітей

Зробіть подарунок онкохворим дітям і Цитрус подарує 300 бонусних гривень на ваш бонусний рахунок

Тому Цитрус, спільно з Благодійним фондом “Таблеточки”, створили віртуальну “Крамницю дарунків на здоров’я”, де можна зробити по-справжньому важливий подарунок онкохворим дітям і наблизити їх до одужання.

Ціль такого шопу – подарувати додаткові сили для лікування, запас впевненості чи спокійні ночі для мам у лікарнях.

В свою чергу, 15 січня Цитрус подарує промокод на 300 гривень для майбутніх покупок за кожен благодійний внесок для того, щоб мотивувати свідомих і небайдужих людей на допомогу онкохворим дітям!

Спробуйте себе у ролі чарівника і подаруйте дітям диво до свят! Допомогти онкохворим дітям подарунком можна всього у кілька кліків. Для когось це вартість двох чашок кави, а для дітей – важливий крок до одужання.

Відрізнятись дозволено!

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах