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"Сделай перерыв": Instagram начал тестировать новую функцию

Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Instagram начала тестировать новую функцию под названием "Сделай перерыв". Новая опция позволит пользователям получать напоминания о перерыве от соцсети по истечению времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Instagram Адама Мосссери в Twitter.

Оповещения о перерыве от социальной сети можно настроить под себя: выставить их на 10, 20 или 30 минут.

Функция также даст советы, что можно поделать вместо просмотра ленты в Instagram, например, сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую песню или выполнить что-нибудь из списка дел.

Глава соцсети заявил, что новая функция - "часть огромных усилий, направленных на то, чтобы попытаться дать людям больше контроля над своим пребыванием в Instagram".

Тест функции начнется на этой неделе, запустить ее планируют уже в декабре.

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