"Сделай перерыв": Instagram начал тестировать новую функцию

Оповещения о перерыве от социальной сети можно настроить под себя: выставить их на 10, 20 или 30 минут.

Функция также даст советы, что можно поделать вместо просмотра ленты в Instagram, например, сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую песню или выполнить что-нибудь из списка дел.

Глава соцсети заявил, что новая функция - "часть огромных усилий, направленных на то, чтобы попытаться дать людям больше контроля над своим пребыванием в Instagram".

Тест функции начнется на этой неделе, запустить ее планируют уже в декабре.