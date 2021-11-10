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"Зроби перерву": Instagram почав тестувати нову функцію

Автор: Валерія Поліщук

Соціальна мережа Instagram почала тестувати нову функцію під назвою"зроби перерву". Нова опція дозволить користувачам отримувати нагадування про перерву від соцмережі по закінченню часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Instagram Адама Мосссері в Twitter.

Оповіщення про перерву від соціальної мережі можна налаштувати під себе: виставити їх на 10, 20 або 30 хвилин.

Функція також дасть поради, що можна вдіяти замість перегляду стрічки в Instagram, наприклад, зробити кілька глибоких вдихів, послухати свою улюблену пісню або виконати що-небудь зі списку справ.

Глава соцмережі заявив, що нова функція - "частина величезних зусиль, спрямованих на те, щоб спробувати дати людям більше контролю над своїм перебуванням в Instagram".

Тест функції почнеться на цьому тижні, запустити її планують вже в грудні.

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