"Зроби перерву": Instagram почав тестувати нову функцію

Оповіщення про перерву від соціальної мережі можна налаштувати під себе: виставити їх на 10, 20 або 30 хвилин.

Функція також дасть поради, що можна вдіяти замість перегляду стрічки в Instagram, наприклад, зробити кілька глибоких вдихів, послухати свою улюблену пісню або виконати що-небудь зі списку справ.

Глава соцмережі заявив, що нова функція - "частина величезних зусиль, спрямованих на те, щоб спробувати дати людям більше контролю над своїм перебуванням в Instagram".

Тест функції почнеться на цьому тижні, запустити її планують вже в грудні.