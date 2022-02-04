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"Сделаем еще более хрупкой": глава Еврокомиссии пригрозила России жесткими санкциями

Автор: Валерия Полищук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России еще более жесткими санкциями в случае вторжения в Украину. По ее словам, ЕС заморозит российские капиталы и введет технологическое эмбарго, если РФ продолжит свою агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Les Echos.

"Мы подготовили надежный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций. Он включает ограничение доступа к иностранному капиталу и экспортный контроль, особенно в отношении технических товаров. Наша цель - сделать российскую экономику еще более хрупкой", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она добавила, что также санкционный пакет входит газопровод "Северный поток-2".

"Европа не может убрать "Северный поток-2" с повестки дня в связи с санкциями, это совершенно ясно", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также не исключила введение экономических санкций против российского президента Владимира Путина.

"Люди, близкие к Путину, и олигархи, конечно, могут серьезно пострадать", - подчеркнула она.

ЕС также готовит технологическое эмбарго.

"Речь идет о высокотехнологичных компонентах, которые Россия не может просто заменить, например, в области искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических путешествий", - пояснил фон дер Ляйен.

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля заявлял, что новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.

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ЕврокомиссияЕвросоюзСанкции против РоссииВторжение России в Украину