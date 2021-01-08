Сделал "COVID-прививку" 92-летней женщине: в Британии разыскивают мошенника

Фото: прививки (РБК-Украина)

В Британии правоохранители разыскивают мошенника, который сделал фейковую прививку от коронавируса 92-летней женщине. Злоумышленник взял с женщины почти 220 долларов за якобы дозу вакцины.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Как рассказала женщина, мошенник сделал укол "похожим на дротик орудием". Доподлинно неизвестно, какое именно вещество злоумышленник ввел женщине, но медики побочных эффектов у нее не обнаружили.

Сейчас злоумышленника разыскивает британская полиция. Его скорейшее задержание, как отметили в полиции, является очень важным, поскольку мошенник требует деньги от людей и может подвергнуть опасности жизни британцев.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Британии подчеркнули, что вакцинация от коронавируса является бесплатной в Соединенном Королевстве и представители министерства никогда не будут запрашивать банковские реквизиты у пациентов.

Напомним, в конце декабря Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами от коронавируса. Правоохранители рассказали о появлении в соцсетях фиктивных объявлений о продаже вакцин от COVID-19.

Добавим, по состоянию на 25 декабря в Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 600 тысяч граждан. Вакцинация британцев от коронавируса началась 8 декабря.