ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Британии вакцину от коронавируса получили уже 600 тысяч человек

Британия, Пятница 25 декабря 2020 21:59
В Британии вакцину от коронавируса получили уже 600 тысяч человек
Автор: Роман Тверденко

В Великобритании вакцину от коронавируса получили уже более 600 тысяч человек. Большинство из них в Англии.

Об этом сообщает британское правительство.

По данным властей, с 8-го по 20 декабря вакцину в стране получили более 616 тысяч человек. Из них 512,5 тысяча человек в Англии, 56,7 тысяч - в Шотландии, 22,6 тысяч - на Уэльсе и 16,1 - в Северной Ирландии.

Среди вакцинируемых были врачи, жители (от 80 лет и старше) и работники домов для пристарелых.

Ранее сообщалось, что в Израиле в первые дни вакцинации прививку от коронавируса получили 210 тысяч человек. Из них 74 тысячи были привиты в четверг.

Также известно, что в Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский не исключает платной вакцинации от коронавируса в Украине. По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь