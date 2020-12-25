В Британии вакцину от коронавируса получили уже 600 тысяч человек

В Великобритании вакцину от коронавируса получили уже более 600 тысяч человек. Большинство из них в Англии.

Об этом сообщает британское правительство.

По данным властей, с 8-го по 20 декабря вакцину в стране получили более 616 тысяч человек. Из них 512,5 тысяча человек в Англии, 56,7 тысяч - в Шотландии, 22,6 тысяч - на Уэльсе и 16,1 - в Северной Ирландии.

Среди вакцинируемых были врачи, жители (от 80 лет и старше) и работники домов для пристарелых.

Ранее сообщалось, что в Израиле в первые дни вакцинации прививку от коронавируса получили 210 тысяч человек. Из них 74 тысячи были привиты в четверг.

Также известно, что в Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский не исключает платной вакцинации от коронавируса в Украине. По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.