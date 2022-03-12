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Сдавали позиции ВСУ: в Краматорске задержали двух коллаборантов

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Суббота 12 марта 2022 21:52
Сдавали позиции ВСУ: в Краматорске задержали двух коллаборантов Фото: в Краматорске задержали двух коллаборантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Краматорске задержали двух коллаборантов. Преступники сдавали позиции и укрытия ВСУ оккупантам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, один из них согласился на сотрудничество с врагом после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Преступник посылал агрессорам в Telegram информацию о расположении и перемещении украинских военных на территории города и прилегающих районах.

"Другой житель города Краматорска по просьбе знакомой женщины, которая входит в состав оккупационных войск РФ, собирал и через Telegram передавал ей информацию о расположении на территории города бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений",- пишет пресс-служба.

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