Сдавали позиции ВСУ: в Краматорске задержали двух коллаборантов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, один из них согласился на сотрудничество с врагом после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Преступник посылал агрессорам в Telegram информацию о расположении и перемещении украинских военных на территории города и прилегающих районах.

"Другой житель города Краматорска по просьбе знакомой женщины, которая входит в состав оккупационных войск РФ, собирал и через Telegram передавал ей информацию о расположении на территории города бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений",- пишет пресс-служба.