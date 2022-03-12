Здавали позиції ЗСУ: в Краматорську затримали двох колаборантів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, один з них погодились на співпрацю з ворогом після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Злочинець надсилав агресорам у Telegram інформацію щодо розташування й переміщення українських військових на території міста та прилеглих районах.

"Інший мешканець міста Краматорська на прохання знайомої жінки, яка входить до складу окупаційних військ РФ, збирав та через Telegram передавав їй інформацію щодо розташування на території міста бомбосховищ, протитанкових та інших загороджувальних споруд",- пише пресслужба.