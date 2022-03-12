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Здавали позиції ЗСУ: в Краматорську затримали двох колаборантів

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Субота 12 березня 2022 21:52
Здавали позиції ЗСУ: в Краматорську затримали двох колаборантів Фото: в Краматорську затримали двох колаборантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Краматорську затримали двох колаборантів. Злочинці здавали позиції та укриття ЗСУ окупантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, один з них погодились на співпрацю з ворогом після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Злочинець надсилав агресорам у Telegram інформацію щодо розташування й переміщення українських військових на території міста та прилеглих районах.

"Інший мешканець міста Краматорська на прохання знайомої жінки, яка входить до складу окупаційних військ РФ, збирав та через Telegram передавав їй інформацію щодо розташування на території міста бомбосховищ, протитанкових та інших загороджувальних споруд",- пише пресслужба.

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