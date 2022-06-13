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Сдавал позиции военных. В Харькове задержали агента ФСБ

Новина українською →
Харьков, Понедельник 13 июня 2022 12:34
Сдавал позиции военных. В Харькове задержали агента ФСБ Фото: СБУ задержали в Харькове российского шпиона (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента в пригороде Харькова. Он передавал ФСБ информацию об украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным правоохранителей, житель Харькова был завербован российской спецслужбой через интернет. Мужчина передавал куратору данные о дислокации ВСУ и других военных. Также он фиксировал координаты блокпостов в Харьковской области и военные укрепления.

Спецназовцы СБУ задержали мужчину "на горячем", когда он выполнял очередное задание.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Задержанному уже объявили подозрение. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, СБУ подозревает около 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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Харьков Служба безопасности Украины
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