Здавав позиції військових. У Харкові затримали агента ФСБ

Служба безпеки України затримала ворожого агента у передмісті Харкова. Він передавав ФСБ інформацію про українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними правоохоронців, житель Харкова був завербований російською спецслужбою через інтернет. Чоловік передавав кураторці дані про дислокації ЗСУ та інших військових. Також він фіксував координати блокпостів у Харківській області та військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка на "гарячому", коли він виконував чергове завдання.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Затриманому вже оголосили підозру. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.