SCM не управляет активами в Крыму, которые принадлежали ей до аннексии полуострова

Группа SCM не контролирует и не управляет активами в Крыму, которые принадлежали ей до аннексии полуострова, все они были "национализированы" оккупационной "властью". Об этом идет речь в заявлении SCM на официальном сайте группы.

"После аннексии Крыма активы SCM были "национализированы" местной властью, о чем мы оперативно информировали общественность. Мы также комментировали этот процесс в СМИ. В части объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые "временные администрации", в том числе - в "Новый Кучук-Кой" (03.03.2017) и в ДОЛ "Берег" (03.03.2017). В ситуации, когда "органы власти" Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является верхом цинизма и непрофессиональности", - говорится в заявлении.

Кроме того, в компании подчеркнули, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас.

"SCM не имел и не имеет никакого отношения к данному объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основано на фактах", - подчеркивается в заявлении.

В группе акцентировали - в настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма. И назвали иные предположения СМИ несоответствующими действительности.

"Отдельно мы подчеркиваем, что с момента введения так называемой "временной администрации" в ДОЛ "Берег" (03.03.2017) компания полностью потеряла контроль над активом. "ЭСТА Холдинг" не управляет активом, не контролирует его и не имеет никакого отношения к его текущей деятельности. Актив также не учитывается в финансовой отчетности "ЭСТА Холдинг" по МСФО", - сообщают в SCM.

А также отметили, что считают действия "крымской власти" относительно активов группы в Крыму незаконными и опротестовывают их решения в судебных инстанциях.

"Все имущественные действия с активами SCM в Крыму (продажа, выставление на аукционы и т.д.) мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву. Мы продолжаем принимать все меры для защиты своего права собственности в международных судебных и арбитражных органах", - говорится в заявлении.