SCM и Фонд Ахметова направили на помощь армии и мирному населению 1,4 млрд гривен

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" уже передали на помощь Украине и украинцам около 1,4 млрд грн или почти 48 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SCM.

Отмечается, что в эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским (пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и т.д.), а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов (одежда, средства индивидуальной защиты, аптечки и тому подобное).

"Каждый бизнес Рината Ахметова, его Благотворительный Фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное, чтобы помочь людям, городам и государству выстоять в войне с Россией. Для того чтобы помощь получили и ощутили как можно больше людей, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", - добавляют в пресс-службе.

Так, SCM предоставил в первые дни вторжения 100 млн грн территориальной обороне Киева. А "Метинвест" подготовил около 6000 спальных мест для вынужденных переселенцев, а также обеспечивает их товарами первой необходимости.

Также из стали "Метинвеста" уже изготовили и передали около 40 тысяч железных ежей нашим защитникам, а также тысячи пластин для бронежилетов. Группа осуществляет закупку средств защиты для ВСУ и ТрО на сумму 345 млн грн.

ДТЭК безвозмездно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях, только за март - на 32 млн грн.

Также ДТЭК передал почти 300 тонн угля для эвакуационных поездов УЗ и 100 тонн для нужд местных общин.

С начала полномасштабной войны Фонд Ахметова передал Украине более 500 тыс. единиц медикаментов и более 60 тыс. продуктовых наборов. Гуманитарная помощь от фонда поможет выжить 720 тыс. человек.