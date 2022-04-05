SCM та Фонд Ахметова направили на допомогу армії і мирному населенню 1,4 млрд гривен

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" вже передали на допомогу Україні та українцям близько 1,4 млрд грн або майже 48 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SCM.

Зазначається, що в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої потреби, евакуація, шелтери й т.д.), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

"Кожен бізнес Ріната Ахметова, його Благодійний Фонд і ФК "Шахтар" роблять все можливе, щоб допомогти людям, містам та державі вистояти у війні з Росією. Задля того, щоб допомогу отримали та відчули якомога більше людей, її напрямки та обсяги визначаються в координації с центральною та місцевою владою", - додають в прес-службі.

Так, SCM надав у перші ж дні вторгнення 100 млн грн територіальній обороні Києва. А "Метінвест" підготував близько 6000 спальних місць для вимушених переселенців, а також забезпечує їх товарами першої потреби.

Також зі сталі "Метінвесту" вже виготовили та передали близько 40 тисяч залізних їжаків нашим захисникам, а також тисячі пластин для бронежилетів. Група здійснює закупівлю засобів захисту для ЗСУ і ТрО на суму 345 млн грн.

ДТЕК безоплатно постачає електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, виробникам хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях, лише за березень - на 32 млн грн.

Також ДТЕК передав майже 300 тонн вугілля для евакуаційних поїздів УЗ та 100 тонн для потреб місцевих громад.

Від початку повномасштабної війни Фонд Ахметова передав Україні понад 500 тис. одиниць медикаментів та понад 60 тис. продуктових наборів. Гуманітарна допомога від фонду допоможе вижити 720 тис. людей.