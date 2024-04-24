SCM Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних донорів ЗСУ

Так, на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 8 млрд грн.

На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн.

Загалом великі бізнес-групи задонатили майже 26 млрд грн.

Видання зазначає, що допомога бізнесів не обмежується лише фінансами. В країні "народилася нова індустрія defence tech" - виробництво необхідної для воїнів продукції. Наприклад, SCM Ріната Ахметова виробляє фортифікаційні споруди, захист для американських танків Abrams та інші речі, які потребує армія, у рамках ініціативи "Сталевий фронт".

Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року PGU оприлюднила звіт, за яким помітне зростання активності пожертв від корпоративного сектору. Дар’я Маліхатко, директор Data Science у PGU, каже, що тоді зростання показало плюс 10 %. І цей тренд зберігається дотепер.