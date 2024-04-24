UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SCM Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних донорів ЗСУ

Фото: SCM Ріната Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних донорів ЗСУ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Впродовж 2 років великої війни вітчизняні бізнеси надали для ЗСУ та на гуманітарні цілі понад 58,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження NV.

Так, на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 8 млрд грн.

На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн. 

Загалом великі бізнес-групи задонатили майже 26 млрд грн. 

Видання зазначає, що допомога бізнесів не обмежується лише фінансами. В країні "народилася нова індустрія defence tech" - виробництво необхідної для воїнів продукції. Наприклад, SCM Ріната Ахметова виробляє фортифікаційні споруди, захист для американських танків Abrams та інші речі, які потребує армія, у рамках ініціативи "Сталевий фронт". 

Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року PGU оприлюднила звіт, за яким помітне зростання активності пожертв від корпоративного сектору. Дар’я Маліхатко, директор Data Science у PGU, каже, що тоді зростання показало плюс 10 %. І цей тренд зберігається дотепер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниСистем кэпитал менеджмент (СКМ)