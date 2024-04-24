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SCM Ахметова возглавил рейтинг крупнейших частных доноров ВСУ

Фото: SCM Рината Ахметова возглавил рейтинг крупнейших частных доноров ВСУ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В течение 2 лет Великой войны отечественные бизнесы предоставили для ВСУ и на гуманитарные цели более 58,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование NV.

Так, на первом месте по вкладу - компания SCM Рината Ахметова - суммарно это 8 млрд грн.

На втором месте - бизнес и фонды Виктора Пинчука с 5,77 млрд грн.

В целом крупные бизнес-группы задонатили около 26 млрд грн.

Издание отмечает, что помощь бизнеса не ограничивается только финансами. В стране "родилась новая индустрия defence tech" - производство необходимой для воинов продукции. Например, SCM Рината Ахметова производит фортификационные сооружения, защиту для американских танков Abrams и другие нуждающиеся в армии вещи в рамках инициативы "Стальной фронт".

Общая сумма, предоставленная 55 проанализированным компаниям для помощи военным и гражданским, составляет 58,5 млрд грн.

Напомним, в ноябре 2023 года PGU обнародовала отчет, по которому заметен рост активности пожертвований от корпоративного сектора. Дарья Малихатко, директор Data Science в PGU, говорит, что тогда рост показал плюс 10%. И этот тренд сохраняется до сих пор.

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