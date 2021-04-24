"Счет идет на часы". Авиацию МВД привлекли к перевозке донорских органов для двух пациентов из Запорожья в Киев

"Так как время в таких случаях идет на считанные часы, координатор трансплантаций Минздрава Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолетом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно", - написал Геращенко.

По плану трансплантации у погибшей от обширного инсульта были взяты две почки и печень, сообщил замглавы МВД.

Одна почка была пересажена на месте в Областной клинической больнице, а вторая почка - 11 летнему ребенку, который уже более двух лет жил в киевской клинике "Охмадет".

Донорская печень была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев, рассказал Геращенко.