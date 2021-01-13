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В Украине привлекут авиацию для перевозки больных. Начнут в феврале для определенных групп

Киев, Среда 13 января 2021 09:34
В Украине привлекут авиацию для перевозки больных. Начнут в феврале для определенных групп
Фото: Максим Степанов (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство запустит проект единого аэромедицинского пространства Украины. Глава ведомства отметил, что проект сначала будет внедрена в феврале во Львове и Киеве.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Мы запускаем такой проект как создание единого аэромедицинского пространства Украины. Это чрезвычайно важный элемент. Это очень важный элемент, в частности, с точки зрения развития системы трансплантации", - сказал министр.

Он добавил, что гражданскую аэромедицинскую эвакуацию запустят после принятия соответствующего постановления правительством.

Отметим, этот проект будет предусматривать привлечение аэротехнических возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.

Они будут работать, чтобы оперативно транспортировать пациентов в случае ургентных, чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и т.д. в соответствующие учреждений здравоохранения, когда невозможно воспользоваться автомобильным транспортом.

Напомним, в Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. Это более чем вдвое больше, чем в 2020 году - тогда было проведено 118 операций.

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