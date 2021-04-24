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"Счет идет на часы". Авиацию МВД привлекли к перевозке донорских органов для двух пациентов из Запорожья в Киев

Новина українською → Киев, Суббота 24 апреля 2021 16:37
"Счет идет на часы". Авиацию МВД привлекли к перевозке донорских органов для двух пациентов из Запорожья в Киев Фото: авиацию привлекли к перевозке донорских органов (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: РБК-Украина

В Запорожье умерла 42-летняя женщина в результате обширного инсульта, ее органы решили отдать другим людям, которые на грани смерти. К перевозке донорских органов привлекли Министерство внутренних дел Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Так как время в таких случаях идет на считанные часы, координатор трансплантаций Минздрава Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолетом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно", - написал Геращенко.

По плану трансплантации у погибшей от обширного инсульта были взяты две почки и печень, сообщил замглавы МВД.

Одна почка была пересажена на месте в Областной клинической больнице, а вторая почка - 11 летнему ребенку, который уже более двух лет жил в киевской клинике "Охмадет".

Донорская печень была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев, рассказал Геращенко.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, April 24, 2021

Напомним, в марте в Украине впервые провели операцию по пересадке органа ребенку.

Ранее в Минздраве говорили, что в Украине привлекут авиацию для перевозки больных.

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