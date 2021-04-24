"Рахунок йде на години". Авіацію МВС залучили до перевезення донорських органів для двох пацієнтів із Запоріжжя до Києва

У Запоріжжі померла 42-річна жінка в результаті обширного інсульту, її органи вирішили віддати іншим людям, які на межі смерті. До перевезення донорських органів залучили Міністерство внутрішніх справ України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Так як час в таких випадках йде на лічені години, координатор трансплантацій МОЗ Дмитро Коваль набрав мене і попросив допомогти з літаком для термінового перекидання двох бригад лікарів трансплантологів з Києва в Запоріжжя і назад", - написав Геращенко.

За планом трансплантації у загиблої від обширного інсульту були взяті дві нирки і печінку, повідомив заступник голови МВС.

Одна нирка була пересаджена на місці в Обласній клінічній лікарні, а друга нирка - 11 річній дитині, яка вже більше двох років жила в київській клініці "Охмадит".

Донорська печінка була пересаджена хірургами трансплантологами пацієнту, який без такої пересадки помер би протягом декількох місяців, розповів Геращенко.