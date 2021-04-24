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"Рахунок йде на години". Авіацію МВС залучили до перевезення донорських органів для двох пацієнтів із Запоріжжя до Києва

Новость на русском → Києва, Субота 24 квітня 2021 16:37
"Рахунок йде на години". Авіацію МВС залучили до перевезення донорських органів для двох пацієнтів із Запоріжжя до Києва Фото: авіацію залучили до перевезення донорських органів (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: РБК-Україна

У Запоріжжі померла 42-річна жінка в результаті обширного інсульту, її органи вирішили віддати іншим людям, які на межі смерті. До перевезення донорських органів залучили Міністерство внутрішніх справ України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Так як час в таких випадках йде на лічені години, координатор трансплантацій МОЗ Дмитро Коваль набрав мене і попросив допомогти з літаком для термінового перекидання двох бригад лікарів трансплантологів з Києва в Запоріжжя і назад", - написав Геращенко.

За планом трансплантації у загиблої від обширного інсульту були взяті дві нирки і печінку, повідомив заступник голови МВС.

Одна нирка була пересаджена на місці в Обласній клінічній лікарні, а друга нирка - 11 річній дитині, яка вже більше двох років жила в київській клініці "Охмадит".

Донорська печінка була пересаджена хірургами трансплантологами пацієнту, який без такої пересадки помер би протягом декількох місяців, розповів Геращенко.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, April 24, 2021

Нагадаємо, в березні в Україні вперше провели операцію з пересадки органу дитині.

Раніше в МОЗ говорили, що в Україні залучать авіацію для перевезення хворих.

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