Не считаю Мораеса ключевым футболистом "Динамо", - Ребров

Экс-наставник клуба прокомментировал трансфер форварда в "Шахтер"

Бывший главный тренер и футболист "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал переход нападающего "бело-голубых" Жуниора Мораеса в команду принципиального соперника киевского клуба - донецкого "Шахтера". Об этом сообщает FootBoom.

"Футболисту самому решать, переходить из одной команды в другую или не переходить. Я сам переходил из "Шахтера" в "Динамо", но тогда были немного другие времена. Не считаю, что Мораес топ-игрок "Динамо", чтобы говорить о том, что ключевой футболист "бело-синих" переходит в "Шахтер". Это его решение. Наверное, это немножко больно для болельщиков, но Жуниор перешел как свободный агент. Все моральные стороны этого вопроса решать ему", - сказал Ребров.

Также специалист рассказал о перспективах своей тренерской карьеры.

"Получал предложения от других клубов. Пока что нахожусь со своей семьей на отдыхе. Что будет дальше - посмотрим", - долбавил Ребров.