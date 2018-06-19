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Не считаю Мораеса ключевым футболистом "Динамо", - Ребров

НовостиСпорт    19.06.2018 - 13:28
Фото: Сергей Ребров (УНИАН)
Фото: Сергей Ребров (УНИАН)

Экс-наставник клуба прокомментировал трансфер форварда в "Шахтер"

Бывший главный тренер и футболист "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал переход нападающего "бело-голубых" Жуниора Мораеса в команду принципиального соперника киевского клуба - донецкого "Шахтера". Об этом сообщает FootBoom.

"Футболисту самому решать, переходить из одной команды в другую или не переходить. Я сам переходил из "Шахтера" в "Динамо", но тогда были немного другие времена. Не считаю, что Мораес топ-игрок "Динамо", чтобы говорить о том, что ключевой футболист "бело-синих" переходит в "Шахтер". Это его решение. Наверное, это немножко больно для болельщиков, но Жуниор перешел как свободный агент. Все моральные стороны этого вопроса решать ему", - сказал Ребров.

Также специалист рассказал о перспективах своей тренерской карьеры.

"Получал предложения от других клубов. Пока что нахожусь со своей семьей на отдыхе. Что будет дальше - посмотрим", - долбавил Ребров.

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Теги публикации: Динамо, Сергей Ребров, Шахтер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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