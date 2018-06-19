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Не вважаю Мораеса ключовим футболістом "Динамо", - Ребров

НовиниСпорт    19.06.2018 - 13:28
Фото: Сергій Ребров (УНІАН)
Фото: Сергій Ребров (УНІАН)

Екс-наставник клубу прокоментував трансфер форварда в "Шахтар"

Колишній головний тренер і футболіст "Динамо" Сергій Ребров прокоментував перехід нападаючого "біло-блакитних" Жуніора Мораеса в команду принципового суперника київського клубу - донецького "Шахтаря". Про це повідомляє FootBoom.

"Футболістові самому вирішувати, переходити з однієї команди в іншу або не переходити. Я сам переходив з "Шахтаря" в "Динамо", але тоді були трохи інші часи. Не вважаю, що Мораес топ-гравець "Динамо", щоб говорити про те, що ключовий футболіст "біло-синіх" переходить в "Шахтар". Це його рішення. Напевно, це трошки боляче для уболівальників, але Жуніор перейшов як вільний агент. Всі моральні сторони цього питання вирішувати йому", - сказав Ребров.

Також фахівець розповів про перспективи своєї тренерської кар'єри.

"Отримував пропозиції від інших клубів. Поки що перебуваю зі своєю сім'єю на відпочинку. Що буде далі - подивимося", - долбавіл Ребров.

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Теги публікації: Динамо, Сергей Ребров, Шахтар  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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