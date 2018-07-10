Счетная палата проверит использование госсредств "Нафтогазом" и "Укроборонпромом"

Проверят строительство дорог и жилья для переселенцев

Счетная палата Украины намерена во втором полугодии провести проверку использования государственных средств госпредприятиями НАК "Нафтогаз Украины" и "Укроборонпром". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В частности, аудиторы проверят освоение средств при проведении капитального ремонта дорог и многих других объектов.

По словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, во втором полугодии запланировано проведение:

- аудита эффективности использования бюджетных средств на капитальный ремонт дорог государственного значения Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областей;

- аудит эффективности состояния планирования и своевременности поступлений в государственный бюджет дивидендов, начисленных на акции публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины";

- аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение выполнения задач и функций Национальной гвардии Украины;

- аудит эффективности использования и распоряжения имуществом государственными предприятиями, входящими в состав Государственного концерна "Укроборонпром", что имеет финансовые последствия для государственного бюджета;

- аудит эффективности использования средств государственного бюджета, предназначенных на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на их размещение.

"Мы утвердили план проверок на второе полугодие, учитывая, в том числе общественный резонанс и актуальность тем. Дороги, внутренние переселенцы, военные - это вопросы, которые беспокоят л чуть ли не каждого украинца. Мы обнародуем результаты всех аудитов, не скроешь ни одной цифры!", - отметил Пацкан.

Полный перечень плана работы Счетной палаты на второе полугодие 2018 будет обнародован на сайте Счетной палаты в ближайшее время.

Напомним, Счетная палата Украины обнаружила нарушения законодательства в Министерстве обороны на сумму 600 млн гривен.