Рахункова палата перевірить використання держкоштів "Нафтогазом" і "Укроборонпромом"

Перевірять будівництво доріг та житла для переселенців

Рахункова палата України має намір у другому півріччі провести перевірку використання державних коштів державними підприємствами НАК "Нафтогаз України" і "Укроборонпром". Про це йдеться в прес-релізі відомства.

Зокрема, аудитори перевірять освоєння коштів при проведенні капітального ремонту доріг і багатьох інших об'єктів.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, у другому півріччі заплановано проведення:

- аудиту ефективності використання бюджетних коштів на капітальний ремонт доріг державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей;

- аудит ефективності стану планування та своєчасності надходжень до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

- аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення виконання завдань і функцій Національної гвардії України;

- аудит ефективності використання та розпорядження майном державними підприємствами, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", що має фінансові наслідки для державного бюджету;

- аудит ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на їх розміщення

"Ми затвердили план перевірок на друге півріччя, враховуючи, в тому числі суспільний резонанс та актуальність тем. Дороги, внутрішні переселенці, військові - це питання, які турбують л чи не кожного українця. Ми оприлюднимо результати аудитів, не приховаєш жодної цифри!", - зазначив Пацкан.

Повний перелік плану роботи Рахункової палати на друге півріччя 2018 буде оприлюднений на сайті Рахункової палати найближчим часом.

Нагадаємо, Рахункова палата України виявила порушення законодавства у Міністерстві оборони на суму 600 млн гривень.