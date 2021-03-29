Счетная палата проверит бонусы и премии руководства НКРЭКУ, - Кучеренко

"Направил обращение в Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно, тогда мы получим ответ, как так случилось, что в коронавирусный кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКУ выросла в 2 раза", - отметил нардеп.

Кроме того, Счетная палата должна проанализировать последствия конкретных решений НКРЭКУ, которые, по словам нардепа, принимались с многочисленными нарушениями и привели к убыткам государственных компаний и необоснованных расходов бюджетных средств.

"Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем "торговли воздухом". Дать оценку ноу-хау под названием "руководство НКРЭКУ", которое регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате", - добавил нардеп.

Он также отметил, что ждет от Счетной палаты конкретной оценки убытков, которые нанесла государственному бюджету деятельность нынешнего состава НКРЭКУ.