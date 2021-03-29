Счетная палата проверит бонусы и премии руководства НКРЭКУ, - Кучеренко

Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств тарифной комиссией НКРЭКУ, в частности в отношении выплаты бонусов, премий и надбавок ее руководству.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook.
"Направил обращение в Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно, тогда мы получим ответ, как так случилось, что в коронавирусный кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКУ выросла в 2 раза", - отметил нардеп.
Кроме того, Счетная палата должна проанализировать последствия конкретных решений НКРЭКУ, которые, по словам нардепа, принимались с многочисленными нарушениями и привели к убыткам государственных компаний и необоснованных расходов бюджетных средств.
"Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем "торговли воздухом". Дать оценку ноу-хау под названием "руководство НКРЭКУ", которое регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате", - добавил нардеп.
Он также отметил, что ждет от Счетной палаты конкретной оценки убытков, которые нанесла государственному бюджету деятельность нынешнего состава НКРЭКУ.
Напомним, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата за 2020 год выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.
В последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 года о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада "за личный вклад в работу комиссии".