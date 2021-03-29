Рахункова палата перевірить бонуси і премії керівництва НКРЕКП, - Кучеренко

"Спрямував звернення на Рахункову палату і щиро сподіваюсь, що Рахункова палата перевірить ефективність витрати бюджетних коштів на незрозумілі бонуси керівництву НКРЕКП, надбавки, премії й додаткові оплачувані відпустки. Можливо тоді ми отримаємо відповідь, як так трапилося, що в коронавірусну кризу, коли доходи більшості населення скоротилися, зарплата нелегітимних членів НКРЕКП виросла у 2 рази", - зазначив нардеп.

Окрім того, Рахункова палата повинна проаналізувати наслідки конкретних рішень НКРЕКП, які, за словами нардепа, приймалися з численними порушеннями і призвели до збитків державних компаній і необґрунтованих витрат бюджетних коштів.

"Пропоную розпочати з визначення збитків від створених регулятором схем "торгівлі повітрям". Дати оцінку ноу-хау під назвою "настанова НКРЕКП", яку регулятор вигадав, аби вплинути на порядок використання кредитних коштів державним підприємством "Гарантований покупець". Конкретні приклади найбільш кричущих зловживань я надав Рахунковій палаті", - додав нардеп.

Він також наголосив, що чекає від Рахункової палати конкретної оцінки збитків, які державному бюджету завдала діяльність нинішнього складу НКРЕКП.